Биткоин пробил $13,000 сегодня ночью. Инвестор Рауль Пал объясняет, чего ждать от первой криптовалюты

Original U.Today article

Легендарный инвестор и экономист показал график, который назвал “одной из самых прекрасных и мощных моделей” для биткоина

Инвестор Рауль Пал, глава медиаресурса Real Vision, не сомневается в блестящих перспективах биткоина на фоне начинающегося ралли. В своем Твиттер он показал читателям необычных график, который должен развеять все сомнения.

День биткоина

Господин Пал отметил, что 21 октября 2020 года - особый день для биткоина. Именно в этот день на фоне общих бычьих настроений биткоин обновил годовой максимум на отметке $13,200.

“Сегодня - день биткоина. График с месячными свечами на логарифмической шкале с регрессионными линиями - это что-то, что стоит видеть. Это - один из прекраснейших и самых мощных графиков, которые я когда-либо видел #Bitcoin”

Господин Пал продемонстрировал рост биткоина с первых дней его обращения на долгосрочном логарифмическом графике. Как видно, прямо сейчас биткоин преодолевает линию сопротивления, которая сдерживает его рост с конца 2017 года.

Таким образом, для господина Пала нынешнее движение биткоина сопоставимо по масштабу с тем, которое вывело BTC к абсолютному максимуму цены, установленному в декабре 2019 года на отметке свыше $19,000.

Господин Пал известен как автор самых оптимистичных прогнозов цены биткоина. По его мнению, в течение двух лет цена одной монеты может перевалить за $100,000, а в течение пяти лет - за $1,000,000.

“У них больше не будет выбора”

Напомним, вчера платежный гигант PayPal объявил о том, что собирается добавить криптовалюты в пользовательские кошельки. Помимо биткоина и эфириума в первоначальный перечень войдут лайткоин и Bitcoin Cash.

Рынок, и без того преисполненный бычьими настроениями, живо отреагировал на эту новость: в итоге биткоин подорожал на 13,4% за последние двое суток.

Миллиардер Чамах Палихапитья подчеркнул, что это решение PayPal будет революционным для массового принятия биткоина:

После новостей от PayPal в каждом крупном банке идут совещания о том, как добавить поддержку биткоина. У них больше нет выбора…

На момент публикации статьи курс биткоина стабилизировался около отметки в $12,800.