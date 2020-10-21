Биткоин по $12,000 - это уже ралли или ещё нет? Объясняют аналитики

Original U.Today article

Основатель аналитической фирмы CryptoQuant Ки Ён Чжу отвечает на вопрос - не попадут ли быки в ловушку "ложного ралли" в манящих водах выше $12,000? Для этого он показывает, что майнеры делают с добытыми биткоинами прямо сейчас.

Майнеры не торопятся продавать

Ки Ён Чжу разработал особый индикатор - показатель оттока биткоинов (Miners' Position Index (MPI). Он в упрощенной форме показывает, склонны ли майнеры продавать добытые биткоины без промедления - или берегут их в предвкушении роста цены?

Как отмечают в CryptoQuant, "распродажу" биткоинов майнеры начинают, когда MPI уверенно растет выше отметки в 2. Напротив, уход индекса в отрицательные величины говорит об уверенности участников добычи биткоина.

Как видно на картинке, в 2020 году падение MSI совпадало с ростом биткоина и напротив - подъем показателя не сулил быкам ничего хорошего. Еще вчера исследователи гадали - c каким из сценариев (A или B) рынок имеет дело?

После того, как несколько часовых свечей подтвердили закрепление курса биткоина выше $12,000, аналитик уверен - ралли уже здесь:

Бычий рынок для биткоина настал. Я ожидал, что отметка $12,000 будет взята. Чтобы это объяснить, просто посмотрите на 30-дневную скользящую кривую показателя оттока биткоинов.

Развивая мысль, господин Ки Ён Чжу отметил, что в целом майнеры сохранили самообладание на фоне вчерашней просадки рынка акций.

Быки в зоне комфорта?

Впрочем, рынок последних недель не дает покупателям почивать на лаврах. Именно от этой "медвежьей крепости" чуть выше $12,000 в начале сентября отбросили быков к $9,800 за считанные часы.

Майнеры в те дни вели себя иначе. Напомним - нервы у них сдали, стоило лишь биткоину откатиться к $11,400. Майнерский пул Poolin выдал на биржи 1,600 биткоинов тремя порциями, Slush Pool - 590 BTC, а HAO BTC - 400 монет.



Влияние этих пулов трудно переоценить - Poolin, к примеру, был вторым по хэшрейту пулом, отвечавшим за 14% всей сети биткоина.



Между тем, Индекс Страха и Жадности сегодня превысил 60 ("Жадность") впервые с момента той распродажи. Это - еще один индикатор того, что ралли все же могло начаться.